Fue desechado de Pumas, hoy vale más de 10 millones y sería titular con Cruz Azul en la Liguilla

Estamos a tan solo unas semanas para que comience una Liguilla más dentro del futbol mexicano, misma que será atípica por ser la última antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que dará la oportunidad a que varios jugadores muestren su verdadero nivel en el campo, destacando uno que milita en Cruz Azul.

cruz azul

Cruz Azul podría perder entre uno y dos jugadores para la Liguilla considerando las últimas convocatorias que el Vasco Aguirre ha lanzado para la Selección Mexicana. Sin embargo, esto ha permitido que algunos jugadores, como Amaury García, se visualice como titular de cara a la próxima ronda en México.

Amaury García, ¿de ser descartado en Pumas a titular en la Liguilla con Cruz Azul?

Nacido en la Ciudad de México el 19 de diciembre del 2001, Amaury García es un futbolista de 24 años de edad que llegó a Cruz Azul procedente de Pumas en julio del 2024, por lo que está próximo a cumplir dos años vistiendo una de las camisetas más emblemáticas del país.

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En realidad, su llegada a Cruz Azul se dio luego de ser descartado por los de la UNAM, por lo que, con su arribo, fueron muy pocos quienes se alegraron en La Noria. De hecho, el mexicano tuvo pocos minutos hasta antes de la llegada de Nicolás Larcamón hace poco menos de un año.

Con el DT argentino García no solo ha tenido más regularidad, sino que se ha convertido en el reemplazo de lujo para Erik Lira y en uno de los recambios habituales en Cruz Azul, por lo que, una vez que Lira asista al Mundial, se espera que el elemento mexicano sea quien lo sustituya en la Liguilla del Clausura 2026.

¿Qué jugador podría reemplazar a Charly Rodríguez si va a la Copa Mundial de la FIFA?

Una situación similar ocurre con Charly Rodríguez, quien también ha sido considerado por el Vasco Aguirre en más de una ocasión para la Selección Mexicana. Si este se cuela en la lista definitiva, lo más seguro es que sea Andrés Montaño o Luka Romero quienes lo reemplacen en el cuadro titular celeste.