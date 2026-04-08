Vale más de 100 millones, pudo ser titular en Selección, pero se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la participación que tendrá en la siguiente Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que abrirá enfrentando a Sudáfrica. Tristemente para su causa, el cuadro azteca no tendrá a un elemento que se volvió habitual en las últimas convocatorias del Vasco Aguirre.

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Este futbolista tiene un valor de más de 100 millones de pesos y estaba luchando palmo a palmo por ser titular; desafortunadamente, una dolorosa lesión hará que se pierda la Copa Mundial de la FIFA 2026 a unos meses para que comience. Esta es la historia de Jesús Orozco Chiquete.

¿Jesús Orozco Chiquete se perderá la Copa Mundial de la FIFA por lesión?

Fue a finales de diciembre del 2025 que Cruz Azul confirmó que su jugador, Jesús Orozco Chiquete, sufrió una luxación en el tobillo derecho, misma que ya fue intervenida tras la operación días después de la tragedia. Ante ello, el club reveló que su regreso a las canchas estará pendiente a la evolución que tenga.

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Si bien cada cuerpo es distinto y la rehabilitación cuenta mucho en este tipo de lesiones, normalmente una luxación de tobillo impide que un futbolista regrese a las canchas durante un periodo de cinco a ocho meses. Dicho esto, en el mejor de los casos Orozco volvería entre mayo o junio del 2026.

¿Qué sugiere esto? Al no formar parte de las próximas convocatorias de la Selección Mexicana, y al no tener la regularidad deseada, es muy probable que el central de Cruz Azul no forme parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en la que sería el cambio habitual de Johan Vásquez o, posiblemente, un titular en una hipotética línea de 3.

¿Qué lesionados tiene México para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El caso de Jesús Orozco Chiquete, tristemente, no es el único, pues el Vasco Aguirre tampoco podría contar con Rodrigo Huescas luego de la lesión en la rodilla que vivió con el Copenhague hace unas semanas. De igual forma está pendiente la situación con Luis Chávez, quien ya tuvo minutos con el Dinamo Moscú en los últimos días.