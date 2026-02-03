El jugador del América que quiere tomar el lugar de Fidalgo

La salida de Álvaro Fidalgo del América, para integrarse a las filas del Real Betis de España, ha dejado a las águilas visiblemente mermadas, tanto anímica como deportivamente. El primer compromiso que disputarán sin contar con dicho jugador como parte de la plantilla será la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, frente al Olimpia, en Honduras.

En la antesala de dicho partido, Érick Sánchez, uno de los elementos que compartían en el medio campo con el español, habló sobre lo que representa para ellos el ahora exjugador del conjunto azulcrema y levantó la mano para hacer que su partida se resienta menos.

“Nadie va a llegar a cubrir el hueco que nos deja 'Fida' por lo importante que era para nosotros, siendo conscientes de la leyenda que es para la institución. Tengo que dar un paso al frente y poder ayudar al equipo, pero aquí no se depende de un solo jugador, tenemos bastantes compañeros que pueden hacerlo de la mejor manera", dijo en conferencia.

Sánchez sabe que el grupo va a responder

El 'Chiquito’ enfocó su discurso a la fortaleza que la plantilla tiene como grupo, independientemente de la calidad individual que poseen y que han perdido.

"Hay que ser conscientes de que a quien le toque jugar se va a partir la madre y lo hará muy bien. Estoy tranquilo de que debo trabajar más y siempre lo voy a hacer. Quiero dejar claro que aquí nadie es indispensable y quien esté lo debe de aprovechar, ayudar a los objetivos que tenemos como grupo”, expuso.

El otrora futbolista del Pachuca enalteció a sus compañeros en el cuadro americanista y, al mismo tiempo, remarcó la exigencia que tienen al portar la camiseta del club más laureado del futbol mexicano.

“La experiencia que uno toma es algo que tiene que saber manejar más. En América el que no sepa jugar con presión no está para jugar aquí, todos mis compañeros tienen claro todo lo que conlleva y están tranquilos sabiendo que será un partido con bastante presión y la gente va a estar muy metida“ comentó.

América no se confía ante Olimpia

Por último, con respecto a su rival se este martes, sentenció: “Tenemos el mayor respeto a Olimpia por lo que es, la historia que tiene y sus jugadores. Somos muy conscientes de que es un rival y será un partido bastante duro. Sin dejar de lado los objetivos que tenemos, siendo claros y detallistas en cada momento en el campo. Hay que respetar al rival y es algo que nos caracteriza a nosotros”.

