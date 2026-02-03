Jardine revela cuándo podría debutar Raphael Veiga con el América

André Jardine contempla el debut de Raphael Veiga en el partido contra Monterrey en la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y dejó entrever en la rueda de prensa previa al choque contra Olimpia que el brasileño puede estar listo para entrar en la rotación si su adaptación a la altura lo permite.

Veiga, refuerzo procedente de Palmeiras, arribó a México el pasado fin de semana y el timonel azulcrema comentó que el plan es integrarlo de forma paulatina pero con la intención de que aporte creatividad ofensiva lo más pronto posible.

En la conferencia, Jardine fue claro sobre el estado físico del jugador y las variables que decidirán su disponibilidad. “Imagino que al regresar podrá entrenar con el grupo; entrenaba normal en Palmeiras. No tiene problemas físicos. Dependerá de su adaptación a la altura de la Ciudad de México, pero imagino contar con él ante Monterrey”. Esa frase resume la hoja de ruta del cuerpo técnico, evaluar la adaptación y no forzar la entrada hasta estar convencidos de que el rendimiento no se verá afectado por el cambio de condiciones.

¿Qué le puede ofrecer Veiga al sistema de Jardine en el América?

Tácticamente, el posible estreno de Veiga le daría a Jardine una alternativa de creación entre líneas; el brasileño puede funcionar como enganche o mediapunta, administrar el balón y filtrar pases en espacios reducidos, atributos que encajan con la idea de juego que Jardine ha buscado implantar en el América. Su presencia, obligará a ajustar la dinámica del mediocampo y podría reducir la dependencia del equipo en transiciones largas o centros al área.

¿Cuál es la postura de André Jardine sobre utilizar a Raphael Veiga?

Desde la directiva y el cuerpo médico se mantiene una postura prudente, priorizar la adaptación y el bienestar del jugador antes que un debut precipitado. Si Veiga se incorpora sin contratiempos a los entrenamientos en la capital y supera las pruebas de adaptación física, todo indica que podrá ser tomado en cuenta para enfrentar a Monterrey, duelo que el cuerpo técnico define como una buena prueba de fuego para su integración.

