América Femenil vence 5-1 a Puebla Femenil en partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Esta tarde, en punto de las 15:45 horas del centro de la Ciudad de México, el Club América femenil y el Club Puebla se enfrentan en la jornada 3 del Apertura 2026, quédate en la cobertura para seguir todos los detalles previos y el minuto a minuto del encuentro.

El Club América está "obligado" a conseguir la victoria en caso de querer permanecer como líder general del Apertura 2026, además, buscan estrenarse en su nueva casa, esta tarde el club inaugura el proyecto "Mini Estadio El Nido" y llegan tras vencer 10-0 al Cruz Azul; por otro lado, el Club Puebla Femenil está obligado en sumar puntos, en las primeras dos jornadas no logró sumar puntos tras perder 8-0 contra Tigres y 4-1 ante las Chivas de Guadalajara. Las poblanas llegan como último lugar del grupo B y el América llega como líder de grupo empatadas con las Chivas del Guadalajara.

En los últimos 5 enfrentamientos entre el América y el Puebla, el Puebla ha logrado sumar unidades únicamente wn una ocasión, el resto de partidos fueron victorias para las de Coapa.

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