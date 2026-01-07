ÚLTIMA HORA: América CONFIRMA contratación de joya de Xolos de Tijuana

El mercado de fichajes del Clausura 2026 dejó una sorpresa que pocos veían venir. Sin grandes anuncios ni reflectores, América hizo oficial a su tercer refuerzo, una incorporación que pasó de inmediato al centro del debate: Aarón Mejía ya es jugador azulcrema.

El movimiento tomó por sorpresa incluso a parte de la afición. No se trata de un nombre mediático ni de una figura consolidada, sino de una apuesta discreta, de esas que suelen dividir opiniones desde el primer día. En Coapa, sin embargo, el mensaje es claro: reforzar una zona específica del campo sin romper el equilibrio del plantel.

¿Quién es Aarón Mejía y qué llega a aportar al América?

A sus 24 años, Aarón Mejía arriba al América procedente de Xolos de Tijuana, club en el que se formó futbolísticamente desde fuerzas básicas. Antes de consolidarse en Primera División, tuvo un proceso de maduración en la Liga de Expansión, defendiendo los colores de Dorados de Sinaloa, una etapa clave para ganar ritmo y experiencia.

En el máximo circuito, Mejía se convirtió en un elemento de rotación, cumpliendo funciones principalmente como lateral derecho. Su último torneo, el Apertura 2025, dejó números modestos: 228 minutos repartidos en seis partidos, una cifra que explica por qué su llegada ha generado escepticismo entre algunos sectores de la afición.

Competencia directa en una zona señalada

La llegada de Mejía no es casualidad. El cuerpo técnico detectó desde hace tiempo que la banda derecha necesitaba ajustes. En ese contexto, el nuevo refuerzo aparece como competencia directa para Kevin Álvarez, un futbolista que no ha logrado recuperar el nivel que lo llevó a la Selección Mexicana.

América confían en que el perfil de Mejía, joven, físicamente sólido y con margen de crecimiento, pueda elevar la exigencia interna, algo que André Jardine considera clave para reactivar rendimientos individuales.