Rodrigo Dourado demuestra un compromiso que ningún otro jugador de Club América ha tenido y sorprendió a todos

Mientras se habla de los jugadores que serían sacrificados por la llegada de Rodrigo Dourado al Club América, este futbolista ya dejó buenas sensaciones en los pocos días que lleva en el equipo dirigido por André Jardine. Es que el mediocentro defensivo brasileño demuestra un compromiso que casi ningún otro jugador ha tenido y sorprendió a todos en la institución.

El mediocentro brasileño de 31 años ha tenido una llegada con luces y reflectores por tratarse del primer refuerzo del América. Y el gesto que demuestra su compromiso es que sumará minutos ante los Xolos. Es decir que quienes se preguntaban cómo juega Rodrigo Dourado , lo podrán saber este mismo viernes 9 de enero desde las 21:00 (hora del centro de México).

Dourado jugaría ante Xolos|Crédito: @ClubAmerica / X

Según la información del periodista León Lecanda, todo apunta a que Rodrigo Dourado sumará sus primeros minutos con la playera azulcrema este mismo viernes ante los Xolos de Tijuana. La única salvedad que hizo el reportero es que aún no se sabe si el volante será titular o suplente en el encuentro. No obstante, es casi seguro que será de la partida en el Estadio Caliente.

¿Cómo llegó Rodrigo Dourado al Club América?

Algo que queda claro es que Rodrigo Dourado llega en buena forma al Club América, pues con apenas algunos días de entrenamiento ya es considerado por el entrenador André Jardine como posible titular en el equipo. Es decir que el brasileño con pasado en el Internacional de Porto Alegre puede ser de la partida sin ningún problema.

Rodrigo Dourado en el América|Crédito: @ClubAmerica / X

Mientras otros futbolistas necesitan de grandes pretemporadas para ponerse a tono en lo futbolístico, Dourado ha llegado bien desde Atlético San Luis, donde había sido uno de los futbolistas más importantes del equipo. No por nada las Águilas de Coapa pusieron sus ojos en él. Hay que ver si tiene oportunidad de demostrarlo esta semana.

Los números de Rodrigo Dourado en Atlético San Luis

Rodrigo Dourado tuvo un muy buen desempeño en Atlético San Luis. De hecho, el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de los jugadores, remarcó sus números allí; son los siguientes: