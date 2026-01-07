Novela Igor Lichnovsky continúa: se niega a irse de América y quiere convencer a Jardine de esto

La gran novela del mercado de pases del América es la situación de Igor Lichnovsky, futbolista que no será tenido en cuenta por André Jardine para el Clausura 2026. El zaguero central chileno perdió rodaje durante el Apertura 2025 y el propio cuerpo técnico le hizo saber que su situación continuaría de la misma manera en este nuevo año . Sin embargo, su deseo de continuar en el Nido de Coapa parece ser más fuerte.

Equipos como Necaxa y Pachuca se interesaron en Lichnovsky , pero el futbolista de 31 años rechazó ambos ofrecimientos. Su actitud comenzó a ser rebelde y, ante esta situación, las Águilas le ofrecieron rescindir su contrato de una vez por todas para que, finalmente, sea agente libre. No obstante, reportes indican que el chileno tiene el deseo de convencer a Jardine de que aún puede ser importante para el equipo.

Igor Lichnovsky se aferra a un posible regreso al once titular

El canterano de la U de Chile no tiene ninguna intención de dejar el América y cree que aún tiene cosas para aportarle al equipo. De esta manera, Lichnovsky seguirá asistiendo a las instalaciones de las Águilas con el objetivo de impresionar al cuerpo técnico y así regresar al primer equipo. Sin embargo, ya es un hecho que Igor no jugará el Clausura 2026 con la camiseta azulcrema.

América borra a Lichnovsky del primer equipo

Tras la reciente incorporación del brasileño Rodrigo Dourado, América se vio con la necesidad de liberar un cupo de jugador extranjero (NFM), ya que el plantel cuenta con más de 9 futbolistas foráneos. Ante la imposibilidad de vender a Lichnovsky, la directiva tomó la decisión de no inscribir al defensor chileno para disputar el Clausura 2026, pues el recién llegado Dourado tomará su lugar. En este contexto, Igor no verá minutos durante este primer semestre del 2026.

Lichnovsky se encuentra cómodo en América

Distintas versiones aseguran que Lichnovsky se encuentra cómodo en Coapa. Si bien es cierto que no tiene muchos minutos dentro del primer equipo, el jugador estaría a gusto con el grupo y su alto salario lo mantendrían tranquilo dentro de la institución. El chileno sabe que otro equipo de la Liga BBVA MX no podría costear sus pretensiones salariales, por lo que preferiría mantenerse en la escuadra azulcrema hasta que finalice su contrato.