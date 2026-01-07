Henry Martín enciende las alarmas: América arranca el Clausura 2026 sin su capitán

El Clausura 2026 apenas levanta el telón y el América ya enfrenta su primer problema serio. Henry Martín, capitán y referente ofensivo de las Águilas, no estará disponible para el debut ante Xolos de Tijuana, en un escenario que comienza a repetirse y que vuelve a encender la preocupación en Coapa.

El equipo de André Jardine visitará el Estadio Caliente este viernes sin su delantero insignia, quien no logró superar las molestias físicas que arrastra desde el torneo anterior. La decisión está tomada: Martín no viajará con el plantel y ni siquiera será considerado para el banquillo.

Un inicio de torneo con el mismo fantasma

La ausencia de Henry Martín no es un hecho aislado ni una sorpresa total. El delantero viene de un semestre marcado por las lesiones, particularmente un problema en la rodilla izquierda que lo mantuvo fuera de circulación desde septiembre. Aunque regresó para la pretemporada, su trabajo fue diferenciado y nunca alcanzó el ritmo necesario para competir.

Esa situación se confirmó en los días previos al arranque del torneo. El capitán azulcrema no sumó minutos en los partidos de preparación y el cuerpo técnico optó por no forzar su regreso en la Jornada 1.

El ataque, otra vez en emergencia

La baja de Martín vuelve a exponer un punto sensible para Jardine: la posición de centro delantero. A la ausencia del capitán se suma el bajo momento futbolístico de otras opciones ofensivas, lo que deja al América con pocas certezas en ataque para su presentación en el Clausura 2026.

La directiva decidió no reforzar esa zona del campo durante el mercado invernal, una postura que hoy genera incomodidad en la afición, especialmente tras la eliminación sufrida en la Liguilla pasada.

En Coapa mantienen la calma, pero no esconden la urgencia. El objetivo es que Henry Martín pueda reaparecer en la Jornada 2, cuando América juegue como local ante Atlético San Luis. Todo dependerá de su evolución en los próximos días y de cómo responda a la carga de trabajo.