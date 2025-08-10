Llego al América como fichaje bomba y se iría por la puerta de atrás, pero a un equipo ganador

El paso de Kevin Álvarez en el América se puede decir que ha sido más de noche que de día , ya que el futbolista mexicano no se ha logrado adaptar de la mejor manera con los de Coapa desde que salió del Pachuca y ahora los rumores lo ponen en el Toluca.

Los Diablos Rojos del Toluca están en busca de una lateral que tenga mucha profundidad al ataque y primero preguntaron por Jorge Sánchez, del Cruz Azul, pero al parecer no lograron cerrar el fichaje y el futbolista decidió quedarse en La Máquina.

@kevinalvarez Kevin Álvarez es uno de los jugadores más criticados por la afición

Kevin Álvarez ha sido my criticado en su estancia en el América

El 13 de junio del 2023 se dio la noticia de que Kevin Álvarez sería el gran refuerzo del América y mientras muchos reprochaban su fichaje al asegurar que su sueño en Europa se había terminado, otros resaltaron que sería un gran salto en su carrera como profesional.

El defensor mexicano tuvo un buen debut con el América al marcar su primer gol en su partido de estreno con la casaca amarilla, también fue vital en el tricampeonato de las Águilas, peses a que en el primer título con Jardine sufrió una terrible lesión que lo dejó fueran alrededor de seis meses y ha participado en 85 partidos, con cuatro goles y nueve asistencias.

¿Kevin Álvarez necesita un cambio de aires en la Liga MX?

Recientemente no se ha podido consolidar como un inamovible del América y André Jardine a intentado dosificar esa posición con Israel Reyes y recientemente con Dagoberto Espinoza, quien en el partido contra Querétaro se vió muy bien y con su gol, las Águilas se llevaron un triunfo muy apretado.

Ahora, Antonio Mohamed quiere un lateral que tenga mucha proyección al ataque y tras la negativa de Jorge Sánchez su otra opción podría ser Kevin Álvarez, quien no pasa por buen momento por las Águilas y podría vivir su tercer experiencia en otro equipo de la Liga MX.

Aún no hay nada oficial, pese a que en el Toluca si están interesados en un latera, Álvarez aun tiene contrato con el América.