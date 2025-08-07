América no soporta las derrotas y hará limpia de plantilla: ellos son los 6 que se irían de Coapa

La directiva del América buscará hacer una limpia en la plantilla ante los más recientes fracasos: Liga BBVA MX, Leagues Cup 2025 y Concachampions. Por ello, el conjunto de Coapa daría salida a grandes elementos que fueron indispensables en la obtención del tricampeonato, pero que ahora no están en su mejor nivel. Según el periodista Luis Castillo son 6 los candidatos a abandonar el barco. Esta es la promesa de André Jardine tras la eliminación .

1. Igor Lichnovsky

El futbolista chileno viene de superar una lesión que lo mantuvo fuera durante varios meses de las canchas; sin embargo, en este nuevo torneo al volver a la titularidad no está en ritmo y sus errores han contribuido a derrotas. Prueba de ello la expulsión contra Minnesota en la Leagues Cup. Conoce más a fondo la lesión del defensa central .

@igorlichnovsky Igor Lichnovsky es uno de los jugadores que está en la limpia que hará el América

2. Sebastián Cáceres

El uruguayo es otro que se encuentra en la lista; no obstante, ha sido uno de los mejores jugadores del América en la Leagues Cup al anotar un gol. Si bien es cierto no es titular indiscutible, ha tenido ofertas del futbol europeo, aunque ninguna se ha concretado.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Cristian Borja

El ecuatoriano llegó al América en verano pasado, proveniente del SC Braga de Portugal. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, con el conjunto de Coapa Cristian suma 3 torneos, en los cuales ha disputado 48 partidos, 35 de ellos como titular. Además, ha anotado en 3 ocasiones y recibido 3 tarjetas.

4. Néstor Araujo

El mexicano hace tiempo que no es titular en América, pues antes de él su posición la ocupa Igor e Israel Reyes. Incluso, en este mercado de fichajes se dio a conocer que podría irse del equipo a Santos Laguna, equipo con el que fue campeón, pero no llegó a un acuerdo con la directiva.

5. Kevin Álvarez

El lateral derecho es blanco de críticas de los aficionados desde su llegada al club. Ha sido uno de los peores jugadores en los partidos ante Tijuana en la Liga BBVA MX y contra Toluca en el duelo del Campeón de Campeones 2025, según los fanáticos azulcremas. Por ello, tal parece que sus horas están contadas en el Nido.

@kevinalvarez Kevin Álvarez es uno de los jugadores más criticados por la afición

6. Jonathan Dos Santos

El jugador que se formó en Barcelona tendría las horas contadas en América, pues su mejor momento ya pasó, ya que en el esquema de André Jardine es un revulsivo. Pese a ello, jugó los primeros 2 partidos de la Leagues Cup; sin embargo, se quedó en la banca en la última jornada.