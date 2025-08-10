América vs Querétaro: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: OFICIAL: Horarios definidos para los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

América se mide a Querétaro en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de la actividad en la Leagues Cup, donde el equipo de Coapa y los ‘Gallos Blancos’ quedaron eliminados, se reanudan las acciones en el certamen local teniendo como sede del encuentro el Estadio Ciudad de los Deportes.

Dirigidos por André Jardine, el conjunto azulcrema encara el juego luego de haber empatado frente a Necaxa en la Fecha 3 del campeonato. Por su parte, el Querétaro comandado por Benjamín Mora viene de perder contra Pumas en su partido pasado.

Alineaciones América vs Querétaro

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja, Ramón Juárez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Brian Rodríguez, Henry Martín y José Zúñiga.

Querétaro: Guillermo Allison, Omar Mendoza, Oscar Manzanarez, Carlos Villanueva, Francisco Venegas, Kevin Escamilla, Jhojan Julio Palacios, Eduardo Armenta, Ángel Zapata, Juan Robles y Ali Ávila.

