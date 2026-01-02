América sacrificaría a este jugador para fichar a Rodrigo Dourado; ¿cuánto vale en el mercado?

El conjunto azulcrema tiene como principal objetivo recuperar la grandeza que dejó a un lado en el torneo pasado y, en la búsqueda de un nuevo título, tiene en mente el fichaje de Rodrigo Dourado . No obstante, para que esto se concrete América tendría que dejar ir a un No Formado en México.

Tal y como ocurre con la mayoría de equipos de primera división nacional, América cuenta con todas las plazas de No Formados en México cubiertas, por lo que para sumar la ficha de Rodrigo Dourado para el próximo torneo necesita bajar a uno de sus extranjeros de cara a los próximos días.

Igor Lichnovsky, ¿el sacrificado de América para el fichaje de Rodrigo Dourado?

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que la directiva del América tendría en mente la contratación de Rodrigo Dourado para la siguiente temporada, misma que comienza el 9 de enero. Para ello, el club buscaría desprenderse del defensor central chileno Igor Lichnovsky.

Cabe mencionar que, en estos momentos, Igor Lichnovsky no tiene la misma importancia para André Jardine como ocurre con otros elementos extranjeros del plantel. Por tal motivo, y al no figurar entre las prioridades del técnico, el chileno sería el sacrificado para la posible contratación del brasileño, teniendo un valor de 1 millón de euros según Transfermarkt.

Cabe mencionar que, pese a tener 31 años, Rodrigo Dourado sobresalió como uno de los mejores jugadores del Atlético de San Luis en los últimos años. De hecho, fue parte fundamental del conjunto potosino cuando era dirigido por el propio Jardine, por lo que ya sabe lo que es trabajar con el brasileño.

¿Cuáles son los números de Igor Lichnosky en América?

Además de sumar un par de campeonatos de Liga BBVA MX con el Club América , Igor Lichnosvky también presume números individuales llamativos con los de Coapa. Y es que, en poco más de cuatro mil 500 minutos distribuidos en 55 compromisos, el defensor sudamericano acumuló tres anotaciones y dos pases a gol.