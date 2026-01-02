Clausura 2026: Calendario, partidos clave y fechas importantes de Cruz Azul

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se vislumbra como una nueva oportunidad para que la Máquina de Cruz Azul vuelva al trono del futbol mexicano después de más de 4 años desde su último campeonato, mismo que obtuvieron en el Clausura 2021 cuando vencieron a Santos Laguna.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Cruz Azul viene de un año por demás complicado en el que, si bien obtuvieron el título de la Concachampions, dejaron pasar la oportunidad de conquistar el campeonato de Liga en un par de ocasiones, motivo por el cual aquí conocerás el calendario y los partidos clave del conjunto celeste para el Clausura 2026.

Calendario y partidos clave de Cruz Azul en el Clausura 2026

Después de los fracasos que el club tuvo a nivel nacional, la directiva de Cruz Azul tiene en mente un nuevo campeonato de Liga en este Clausura 2026, torneo en el que debutará como visitante el próximo sábado 10 de enero cuando se mida a los Esmeraldas de León, un duelo programado a las 19:00 horas.

📆 Nuestro calendario para el Clausura 2026 📆💙 pic.twitter.com/iFfubIxxeQ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 16, 2025

Cruz Azul compartió el calendario completo que tendrá en este Clausura 2026 a través de sus redes sociales. Y, dentro de lo más llamativo, destacan cuatro jornadas consecutivas en donde se medirá a protagonistas del torneo, entre los que aparecen Toluca, Tigres, Chivas y, finalmente, Rayados de Monterrey de la Jornada 4 a la 7.

El auténtico Clásico Joven entre Cruz Azul y América se llevará a cabo en la Jornada 14; es decir, el sábado 11 de abril, una semana antes de su duelo frente a Pachuca. Finalmente, vale decir que los celestes buscarán revancha del último duelo ante Pumas cuando los enfrente en la Jornada 11, el 14 de marzo, en CU.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Concachampions?

Si bien la Liga BBVA MX del Clausura 2026 será el torneo más importante que disputará Cruz Azul en este primer semestre del año, vale decir que el club capitalino también hará su debut en la Concachampions cuando se mida en los dieciseisavos de final al Vancouver FC, en duelos programados para el 4 y el 12 de febrero.