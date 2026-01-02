Debutó en Tigres, vale más de 10 millones y fue el primer mexicano en anotar GOL en 2026

El inicio de un nuevo año trajo consigo la llegada de un gol que se dio precisamente el 1 de enero del 2026 cortesía de un futbolista mexicano , mismo que tiene un valor superior a los 10 millones de pesos y que, tras debutar en Tigres, ahora forma parte de la primera división de Australia.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

Se trata nada más y nada menos que de Rafael Durán, un futbolista profesional que hace no mucho tiempo formaba parte de Atlante, que tuvo su primera oportunidad dentro del profesionalismo en los Tigres y que, ahora, fue parte de uno de los primeros goles del 2026. ¿Quieres conocer más sobre él?

¿Quién es Rafael Durán, canterano de Tigres que anotó uno de los primeros goles del 2026?

Nacido en la Ciudad de Guadalajara el 20 de agosto de 1997, Rafael Durán es un jugador de 28 años que se desempeña como centro delantero y que, desde septiembre del año pasado, forma parte de la primera división de Australia gracias a su arribo al Macarthur.

TOP BINS - What a special strike from Rafa Duran 🎯😮‍💨💥 Talk about starting 2026 with a bang!



It’s an utterly brilliant hit from the Mexican to open the scoring in Western Sydney 👌



Stream #WSWvMAC live now on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/8otQF5IpNZ — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) January 1, 2026

Rafa Durán se formó profesionalmente en Tigres para, después, dar el paso a los Lobos BUAP de la Liga de Expansión MX; posteriormente, el mexicano deambuló por otros equipos de la segunda categoría tales como Leones Negros, Venados, Mineros de Zacatecas y Pumas Tabasco.

Su mejor nivel lo alcanzó en el Atlante, equipo en donde sumó 16 anotaciones en 51 compromisos disputados. Ahora, Durán se volvió tendencia en redes al hacer el primer gol para un futbolista mexicano en este 2026 luego de tomar el balón por la banda izquierda y colocarlo en el ángulo superior del arco rival.

¿En qué lugar va el equipo de Rafael Durán en Australia?

Después de 11 fechas disputadas, el Macarthur, equipo en donde milita el mexicano Rafael Durán, se ubica en la cuarta posición de la tabla general con cinco victorias por tres empates y tres derrotas, sumando un total de 18 unidades. Además, registra 13 goles a favor por 13 tantos en contra.