América INSISTE por figuras del Palmeiras, pero se ha atravesado un tema DELICADO

El Club América estaría viviendo horas determinantes en búsqueda del refuerzo o los refuerzos que vengan a fortalecer el equipo azulcrema en este Clausura 2026 de la Liga MX, que ha arrancado tambaleante para el cuadro azulcrema y desde Brasil los reportes son que dos jugadores del Palmeiras son los que seducen al Ame, aunque el tema económico sería ese obstáculo que estén enfrentando.

América no ha acertado en últimas fechas con los refuerzos y prueba de ellos es que Rodrigo Aguirre y Sain-Maximin ya generan muchas incógnitas de cuándo realmente rendirán para los de André Jardine y José Raúl 'Pantera' Zuñiga quien se dice es el jugador que quieren reubicar para liberar una plaza de extranjero que tanto necesitan.

Si Zuñiga no encuentra equipo en los días venideros, los cremas lo mandarán a su filial a que ahí tenga actividad y para el colombiano sería un retroceso y para la directiva sería seguir cumpliendo con su salario, por eso la urgencia de transferirlo.

Raphael Veiga o Mauricio Magalhães, siguen en la órbita del Ame y serían la principal apuesta

América ha arrancado con dos empates y una derrota su torneo, por lo que existe tensión como nunca en el proceso de Jardine, de ahí que hayan buscado hace una semanas a Obed Vargas, con la proyección que tiene y la calidad, pero el jugador priorizó su continuidad en Seattle Sounder y apuntar a Europa.

El Ame, que tiene timonel brasileño ha volteado al mercado de su país y quiere a un jugador desequilibrante y que pueda construir del mediocampo hacia adelante y parece que Raphael Veiga es ese jugador que quieren, pero los 10 millones de euros habrían orillado al Ame a lanzar una oferta de préstamo, con una serie de cláusulas.

Los repotes indican que Veiga quiere explorar otros territorios pero tal vez no es lo que ahora quiere el Palmeiras para negociar a su jugadoer de cualidades ofensivas, titular y que en el periodo defendiendo a este club ha ganado torneos locales, Sudamericana y Libertadores.

El otro futbolista también del Palmeiras es Mauricio, jugador que interesa, al ser mediocampista y tener 24 años, pero el gran obstáculo es que tiene un valor de 15 millones de euros, algo que América no pagaría y que de suceder, sería el bombazo en el futbol mexicano, recordando que los más caros sobn Maximin del Ame y Gil Mora de los Xolos de Tijuana.