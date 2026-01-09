Obed Vargas CONFIRMA que América quiso FICHARLO y revela el motivo por el cual no se logró la transferencia

El mediocampista mexicano Obed Vargas confirmó recientemente que en esta temporada de transferencias, un equipo que sí fue por él y buscó sumarlo a su plantilla, fue el Club América, pero tuvo razones de peso para dejar pasar esa opción a sus 20 años de edad y cuando hay rumores que en Europa quieren también contar con sus servicios.

Obed Vargas, mediocampista que construye y recupera, con visión, certeza en sus pases y una experiencia importante como profesional, acompañado de un carácter especial, fue seguido por los azulcremas de André Jardine, supo de un interés formal pero tiene claro que su camino y desarrollo profesional apuntan a Europa, esperando que próximamente se dé ese salto.

Y es que en la MLS juega con el Seattle Sounders, donde es titular, ya ganó Leagues Cup, enfrentó al Inter Miami de Messi y fue un jugador destacado. En esa escuadra de Seattle el juvenil tiene un año más de contrato y desean que este 2026 sea el que lo coloque en Europa y si se marcha al América ese objetivo podría verse trunco.

"Se pusieron en contacto, pero mi prioridad es ir a Europa", menciona ESPN sobre el acercamiento del Ame con Vargas.

Y es que Obed Vargas tiene claras oportunidades de meterse como sorpresa al Mundial del 2026 con México y recientemente en un día de medios de la MLS explicó que Javier Aguirre le dejó la puerta abierta, esperando que sea su actuación en los siguientes meses en Selección Mexicana, lo que coloque en la lista final rumbo al Mundial.

Si Vargas hace un buen torneo en la MLS y se va al Mundial su valor crecería y de hacer un buen papel, sería un activo mucho mayor, por lo que los tiempos parecen no ser los correctos para dar un paso.

Obed Vargas, sabe que México puede ganar su grupo A en el Mundial

En el día de medios de la MLS, el futbolista explicó que teniendo en el Grupo A como competencia a Sudáfrica, Corea y otro más que saldrá de repechaje de UEFA, es viable que puedan ser líderes del sector porque además deberá de pesar ser locales y la afición.