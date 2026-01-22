El ultimátum de Javier Aguirre que Chucky Lozano pasará por alto previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre fue contundente con el caso de Hirving “Chucky” Lozano y le dio el ultimátum de que si no juega no irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo anterior, luego de que el extremo derecho fuera notificado de que no entra en planes del San Diego FC, lo que desató una novela, al igual que Igor Lichnovsky en el América .

El canterano del Pachuca se ha negado a irse del San Diego FC y ello se debe a que tiene un contrato multimillonario que vence hasta 2028 , por lo que piensa quedarse, pese a que eso implicaría no jugar, aunque sí entrenar, de acuerdo con diversos reportes.

Lozano quiere seguir en San Diego, pese a no jugar, lo que le podría costar el Mundial 2026|@hirvinglozano

“Yo he hablado con él, más de una vez en esta situación que se le presentó. Yo tengo más argumentos si están jugando, él y cualquiera. Pienso que es su decisión [de quedarse en San Diego], él tendrá que pensar en todo lo que esto implica“, comentó el “Vasco” en conferencia de prensa previo al duelo de este jueves 22 de enero contra Panamá.

La novela de Chucky Lozano con San Diego FC

El seleccionado mexicano llegó a la MLS a principios de 2025 tras ser contratado como jugador franquicia de San Diego FC, equipo recién creado con el objetivo de tener una imagen de un futbolista latino destacado.

El conjunto estadounidense le ofreció un contrato de 3 años con un salario abismal de aproximadamente 7.6 millones de dólares por año; es decir, alrededor de 136.7 millones de pesos.

Por lo anterior, Lozano se niega a irse del club, pese a que ello tiene el gran riesgo de no jugar y perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en México, aunque el extremo derecho ha priorizado la primera opción, según el periodista John Sutcliffe.

Hirving tiene en mente cumplir su contrato con San Diego FC, y pasar por alto el ultimátum de Javier Aguirre para convocarlo a la Selección Mexicana y disputar su tercer mundial, pero esta vez en casa.