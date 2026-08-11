OFICIAL: América jugará a las 9:00 AM su partido de la Jornada 4 ante Atlético de San Luis

El Club América Sub 21 se prepara para la reanudación del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la categoría y este fin de semana se enfrentará al Atlético de San Luis en compromiso de la Jornada 4 en las instalaciones de Coapa del cuadro Azulcrema en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

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América vs Atlético de San Luis : Fecha y hora del partido de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX Sub 21

Las Águilas no solo dominan el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de tres Jornadas, sino que también lo hacen en las categorías con límite de edad y en la Sub 21 dominan la clasificación.

El conjunto americanista Sub 21 derrotó a Querétaro y Atlante en sus primeros dos partidos y empató sin goles contra Santos Laguna, aunque dejó escapar el punto extra tras perder en la tanda de penales.

Ahora el América buscará mantener su racha positiva cuando reciba al Atlético de San Luis este domingo 16 de agosto en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México, en compromiso de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Sub 21.

Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Sub 21

América - 7 puntos Xolos de Tijuana - 7 puntos Toluca - 5 puntos Santos Laguna - 5 puntos Rayados - 5 puntos Puebla - 5 puntos Cruz Azul - 3 puntos Pachuca - 3 puntos Club León - 3 puntos Querétaro - 3 puntos Atlético de San Luis - 2 puntos Pumas - 2 puntos Bravos de Juárez - 2 puntos Tigres - 2 puntos Chivas - 2 puntos Atlante - 2 puntos Necaxa - 1 punto Atlas - 1 punto

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