Es de Brasil, pero eligió jugar con la Selección de México y dice que fue la mejor decisión de su vida

Tras conquistar el Campeonato Sub-20 de la Concacaf y conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, uno de los futbolistas de la Selección Nacional de México dejó claro lo que significa para él defender estos colores. Su historia es particular, pues nació en Brasil y tuvo su formación inicial en aquel país, pero eligió al combinado azteca.

Se trata de Henrique Simeone, mediocampista de Tigres que decidió representar a México gracias a sus raíces familiares. Después de levantar el título frente a Estados Unidos, el futbolista reconoció que tomar ese camino fue una de las mejores decisiones de su vida.

Henrique Simeone pudo haber sido como Cristiano Ronaldo, pero se decantó por México en lugar de Portugal|@henrique.simeone

La historia del jugador que eligió a México sobre Brasil

Henrique Simeone nació en Brasil y realizó buena parte de su formación en las fuerzas básicas de Botafogo. Sin embargo, su padre es mexicano, por lo que tenía la posibilidad de representar a la Selección Mexicana.

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Su llegada al proceso nacional ocurrió después de que Andrés Lillini lo conociera durante su etapa en Brasil y tuviera un papel importante para convencerlo de apostar por México. La decisión terminó llevándolo también a la Liga BBVA MX.

“Tengo menos de un año aquí en México y siempre hablo que nunca imaginé estar viviendo todo esto en tan poco tiempo. Es un sueño representar a México; venir a jugar acá fue la mejor decisión de mi vida”, declaró después del campeonato Sub-20.

De Brasil a Tigres de la UANL y ahora campeón

La apuesta por México también coincidió con el inicio de su carrera profesional en el país. Tigres UANL se interesó por sus condiciones y el mediocampista comenzó su proceso dentro de la institución.

El crecimiento fue rápido. El pasado 3 de abril de 2026 debutó en la Liga MX frente a Xolos de Tijuana y pocos meses después ya puede presumir un campeonato internacional con la Selección Mexicana Sub-20. Durante el Premundial Sub-20, Simeone tuvo participación importante en el mediocampo del equipo dirigido por Alex Diego.

Henrique Simeone ya tiene título con México

La victoria 2-0 sobre Estados Unidos convirtió a Henrique Simeone en campeón de la Concacaf Sub-20 y también le permitió formar parte del proceso que consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para Simeone, la decisión de dejar atrás la posibilidad de jugar para Brasil ya tiene una recompensa: un campeonato con México y un boleto para los próximos Juegos Olímpicos.

