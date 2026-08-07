Pese a CRISIS, América es uno de los MEJORES en este rubro del Apertura 2026

América ha tenido números un tanto peculiares en este inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, y lo anterior deriva del complicado mercado de fichajes que ha tenido en donde, hasta ahora, solo ha concretado el traspaso de un futbolista proveniente de Europa.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de las complicadas situaciones por las que el cuadro azulcrema está atravesando, la realidad es que, hasta ahora, el Club América es uno de los líderes en un rubro importante dentro del Apertura 2026, motivo por el cual luce interesante conocer más al respecto.

¿En qué rubro América es uno de los líderes del torneo?

A pesar de los altibajos generados en estos primeros tres juegos de la temporada regular, el proyecto del Club América ha comenzado a dejar bases importantes en un rubro dentro del Apertura 2026, mismo que es la cantidad de minutos que el club le ha entregado a los jóvenes.

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Brian Rodríguez y Guillermo Almada en conferencia de prensa, previo a nuestro partido debut en @LeaguesCup, contra San Diego.



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Y es que, de acuerdo con los registros oficiales de la Liga BBVA MX, el Club América es uno de los primeros equipos en la tabla de la regla de menores, pues hasta ahora el club suma un total de 461 minutos disputados en tan solo tres encuentros en la temporada.

En otras palabras, el América ha sumado casi la mitad de los minutos necesarios para cumplir con esta regla en solamente tres partidos, lo cual le permite a Guillermo Almada olvidarse de esta obligación para confeccionar un cuadro más atractivo de cara al cierre de la campaña toda vez que le restan solo 709 minutos.

¿Qué jugadores jóvenes han ayudado en este rubro al América?

Se sabe que Guillermo Almada es un gustoso de trabajar con la calidad juvenil de sus planteles, por lo que en estos tres partidos el técnico del América ha echado mano de elementos que cumplen con la regla tales como Dagoberto Espinoza, Isaías Violante, Alejandro Cárdenas y el Pato Salas.