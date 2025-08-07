Nadie puede creerlo: la promesa que hizo André Jardine tras eliminación del América

América venció en penales a Portland Timbers; sin embargo, no les alcanzó para avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup . Por ello, el club y André Jardine consumaron su segundo fracaso en un mes, situación que hizo al entrenador lanzar una promesa a la afición que dejó atónitos a todos, pues afirmó que en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX estarán en otro nivel.

Jardine aseguró que la Leagues Cup le servirá tanto a las Águilas como a los demás clubes del futbol mexicano para definir a su 11 inicial, pues el torneo se realizó a principios del segundo semestre del año. André confirmó que existe una oferta formal por una de las estrellas del equipo .

Club América André Jardine hizo la promesa de que América estará en otro nivel cuando se juegue la Liguilla del Apertura 2025

“En 2 o 3 meses, cuando estemos decidiendo la Liguilla del torneo mexicano, puedo asegurar que nosotros mismos vamos a estar en otro nivel”, enfatizó el técnico americanista. Además, le mandó un mensaje a la afición: “Tengo la certeza absoluta que vamos a estar nuevamente muy fuertes como se acostumbra ver al América en las Liguillas: un equipo muy consistente, que compite y que es muy difícil de ser superado”.

Cómo le ha ido a André Jardine y al América en el segundo semestre del año

América y André Jardine arrancaron el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX como subcampeones, luego de perder la final del Clausura 2025. En 3 fechas las Águilas suman 5 puntos, producto de una victoria ante Xolos y 2 empates frente a Juárez y Necaxa.

El primer descalabro del entrenador azulcrema fue en el duelo por el trofeo de Campeón de Campeones 2025, que perdió ante Toluca por marcador de 3-1. A este se le sumaría el fracaso de la Leagues Cup 2025 al no avanzar a los Cuartos de Final y aspirar al título.

En el torneo que reúne a los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS, América quedó eliminado en la Fase de Grupos al empatar todos sus encuentros. En dos de ellos salió victorioso con el punto extra contra Minnesota y Portland; sin embargo, no corrió con la misma suerte frente a Real Salt Lake.