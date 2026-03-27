América y la PESADILLA que ha vivido en los Clásicos; este es su palmarés más reciente

El presente del Club América ha hecho que muchos aficionados olviden el tricampeonato que el conjunto azulcrema obtuvo hace tan solo unos años y esto se debe, en gran medida, a la decepción que el equipo ha significado en los duelos más importantes que ha tenido a lo largo de la temporada.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

América es el único equipo que cuenta con tres clásicos dentro del futbol mexicano, mismos que está obligados a ganar para complacer a sus millones de aficionados. No obstante, vale decir que esta situación no se ha logrado en las últimas ediciones, mismas en donde ha decepcionado a propios y extraños.

¿Cómo le ha ido al América en los últimos clásicos que ha tenido?

Todo comenzó desde el torneo anterior, cuando el Club América perdió el auténtico Clásico Joven luego de la victoria de Cruz Azul por 2-1, un duelo que trajo consigo uno de los mejores momentos de la escuadra celeste dado que dominó prácticamente de principio a fin dicho cotejo.

Anselmi, Almeyda y los técnicos de lujo que podrían volver pronto a la Liga BBVA MX

3 frases de El Grande Americano que lo hacen el máximo ídolo de la AAA

Ya en este torneo, el conjunto de la capital del país también cayó frente a las Chivas del Guadalajara para, finalmente, perder el Clásico Capitalino del fin de semana pasado ante los Pumas, un hecho que los mantiene en los últimos lugares rumbo a la Liguilla del futbol mexicano.

Otro punto a detallar es que, en estos últimos tres clásicos, el Club América únicamente ha anotado una diana, misma que fue frente a Cruz Azul. Ahora, el equipo de André Jardine tiene como meta no caer una vez más ante los celestes y concretar, así, una temporada de pesadilla en Coapa.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo Clásico Joven entre América y Cruz Azul?

América tiene la oportunidad de evitar tres descalabros en una misma temporada tal y como ocurrió hace más de 10 años; más precisamente en el Apertura 2011. Ante esto, vale decir que el Clásico Joven frente a Cruz Azul se llevará a cabo el 11 de abril en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:00 horas.