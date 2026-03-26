3 frases de El Grande Americano que lo hacen el máximo ídolo de la AAA

El Grande Americano se ha convertido, sin duda alguna, en el elemento más importante que la AAA tiene en la actualidad y desde hace algunos meses. Por tal motivo, aquí conocerás tres frases que el baby face dijo y que, de inmediato, enamoraron a la fanaticada mexicana.

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Interpretado por el alemán Ludwig Kaiser, El Grande Americano ha logrado trascender las fronteras y ha llevado al personaje a un lugar que ni la AAA ni la WWE esperaban en cuestión de meses. Por tal motivo, aquí conocerás sus tres frases más icónicas hasta ahora.

Las 3 frases más populares de El Grande Americano en la AAA.

“El orgullo mexicano no es el color de tu piel, es nuestra cultura”: Después de ganar la espada al Rey de Reyes El Grande Americano lanzó un discurso lleno de emotividad en donde estuvo a punto de llorar. En este, se mencionó a sí mismo como “un mexicano más”, mientras hablaba de la cultura e identidad nacional.

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“Ganaré el Rey de Reyes por ti, por Pimpi y por México : En la entrada para Rey de Reyes El Grande Americano se encontró a un niño con su máscara. Este lo puso frente a él y, con un perfecto español, soltó esta frase luego de que Pimpinela Escarlata fuera golpeada por El Original GA.

: En la entrada para Rey de Reyes se encontró a un niño con su máscara. Este lo puso frente a él y, con un perfecto español, soltó esta frase luego de que Pimpinela Escarlata fuera golpeada por El Original GA. “Un mexicano nace donde se le da su chin… gana”: En el discurso mencionado anteriormente Kaiser estuvo al borde del llanto por la emoción de recibir los halagos de la gente. Por tal motivo, terminó su momento explicando, a lo Chavela Vargas, que un mexicano nace donde quiera, esto haciendo referencia a su nacionalidad alemana.

¿Qué ocurría con Ludwig Kaiser antes de ser El Grande Americano?

El alemán estaba perdido en la zona midcard de Monday Night RAW y, durante algunos meses, la WWE dejó de tener planes para él. Por tal motivo, el hecho de haber convertido a El Grande Americano en un estandarte de la AAA, prácticamente, le salvó la carrera.