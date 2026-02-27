¡Lo buscan tres grandes de Europa! América podría perder a una figura después del Mundial 2026

Uno de los principales referentes del Club América podría no volver a la institución después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante el interés de tres equipos grandes de Europa que lo pretenden y que estarían dispuestos a pagar su cláusula de rescisión con tal de llevárselo al Viejo Continente.

América podría perder a Israel Reyes después del Mundial 2026

Las destacadas actuaciones de Israel Reyes con el club América han despertado el interés de Roma, Wolverhampton y Benfica, equipos que habrían presentado ofertas por el defensa y que buscarían ficharlo después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se espera que una destacada participación de Reyes en la Copa Mundial ayude a consolidar su salida a Europa y a incrementar su valor en el mercado de fichajes.

Reyes, de 25 años, tiene contrato con América hasta diciembre de este año y su valor en el mercado, de acuerdo con el portal especializado en fichaje de jugadores Transfermarkt, es de 5 millones de euros; sin embargo, las Águilas buscarían incrementar esta cifra tras la justa mundialista.

Israel Reyes de America durante el partido America vs Nashville, correspondiente a la fase de Octavos de final de la Leagues Cup 2023, en el Estadio Geodis Park, el 08 de Agosto de 2023.|Cristian de Marchena/Cristian de Marchena

El zaguero ha disputado cinco partidos con el América en lo que va del presente torneo Clausura 2026, mientras que a lo largo de su estancia en las Águilas desde el Clausura 2023 ha acumulado un total de 132 compromisos, con tres goles y una asistencia.

América ha comenzado a desprenderse de sus principales figuras del tricampeonato como Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Igor Lichnovsky y posiblemente también Israel Reyes.

