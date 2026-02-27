¿Llegará al Mundial? Edson Álvarez reaparece tras su cirugía y comparte su doloroso proceso de rehabilitación

Edson Álvarez se sometió recientemente a una operación en el tobillo izquierdo debido a una lesión sufrida durante un partido con el Fenerbahce y su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana pende de un hilo; sin embargo, el defensor mantiene el ánimo y compartió una imagen de su recuperación a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: Fue campeón con Cruz Azul, se fue por la puerta de atrás y ahora sufre para contratar refuerzos en su nuevo equipo

Edson Álvarez reaparece tras su cirugía en el tobillo

Quedan cuatro meses para el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la participación de Edson Álvarez está en riesgo debido a una lesión en el tobillo izquierdo que requirió de una operación.

A través de sus redes sociales, el jugador del Fenerbahce reapareció tras la intervención quirúrgica y se le pudo ver en muletas caminando como parte de su rehabilitación, además de realizar una serie de ejercicios funcionales que le ayudan tras su operación.

Álvarez acompañó las imágenes con un mensaje de aliento que deja ver su ánimo de cara a la rehabilitación que tendrá que afrontar en los próximos meses: "Aprender a ser firme en la incertidumbre, eso es crecimiento real".

De acuerdo con las estimaciones médicas, Edson Álvarez tendrá un tiempo de recuperación de cuatro a ocho semanas, dependiendo de su evolución biológica, y podría estar listo para volver a la actividad entre finales de marzo y abril, tiempo suficiente para integrarse a la concentración de la Selección Mexicana.

No solo el conjunto Azteca extraña la presencia de Edson Álvarez en las canchas, sino que también su equipo el Fenerbahce que quedó eliminado de la UEFA Europa League tras caer ante el Nottingham Forest.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Estos son los equipos que disputarán los Octavos de Final de la UEFA Europa League

