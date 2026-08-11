¡CONFIRMADO! América posterga su partido de la Jornada 5

El América ha informado que postergará su compromiso de la Jornada 5 del torneo Clausura 2026 ante el Fortaleza por la División Mayor del Futbol Colombiano, luego del trágico terremoto que sacudió la región de Manizales este lunes 10 de agosto y que ha cobrado la vida de por lo menos 111 personas.

Te puede interesar: Después de no irse a Club América, nadie esperaba que Jaminton Campaz hiciera esto en Rosario Central

¡México se queda con la plata! Venezuela conquista el oro en futbol varonil

América de Cali posterga su partido de la Jornada 5 del Clausura 2026

El América de Cali, al igual que el resto de equipos que componen La Liga Dimayor de Colombia, han anunciado que postergarán sus siguientes compromisos del campeonato local en solidaridad con las víctimas que han sacudido el centro del país.

Los Diablos Rojos, que marchan primeros en la clasificación con 12 puntos y sin conocer la derrota, tenían previsto enfrentar al Fortaleza este domingo 16 de agosto en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, pero con la medida tendrán que reagendar su calendario de competencia.

La Liga Dimayor resolvió postergar los partidos programados para este fin de semana como una medida que busca priorizar el bienestar de los aficionados, jugadores y personal en torno al futbol colombiano, luego del devastador terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, que sacudió Colombia este lunes.

La suspensión de partidos también se extendió a la Conmebol, luego de que se informara que los compromisos de los equipos colombianos que disputan la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana podrán reprogramar sus encuentros para futuras fechas, viéndose postergados los encuentros entre Deportes Tolima vs Independiente del Valle e Independiente de Santa Fe contra River Plate.

Te puede interesar: Giro inesperado en el futuro de Erik Lira: Con esto, Cruz Azul aceptaría su salida