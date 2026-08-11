Giro inesperado en el futuro de Erik Lira: Con esto, Cruz Azul aceptaría su salida

Erik Lira tiene sobre la mesa una oferta que económicamente resulta difícil de ignorar. El problema es que su sueño no se compra con petrodólares. Mientras Cruz Azul estaría dispuesto a negociar su salida al Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, el mediocampista mexicano mantiene una postura clara: si abandona La Máquina, quiere hacerlo para jugar en Europa.

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Al Jazira puso sobre la mesa una propuesta cercana a los 12 millones de dólares más variables, cantidad que convenció a la directiva celeste para permitir que el club árabe negociara con el futbolista. Sin embargo, Lira no habría dado luz verde a la operación. Y ahora apareció una alternativa que puede darle un giro a su futuro inmediato.

Y es que de acuerdo con los últimos reportes, Cruz Azul tiene una nueva propuesta procedente de Europa que no pertenece al AS Mónaco. La identidad del club todavía no ha sido revelada, pero las condiciones serían suficientemente atractivas para que La Máquina considere concretar el traspaso.

¿Adiós a Cruz Azul? Erik Lira podría dar el salto a Europa

Erik Lira pone Europa por encima del dinero

La postura del futbolista no es nueva. Después de destacar con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, Lira reconoció públicamente que quiere probarse en el futbol europeo. Incluso después de conquistar el Campeón de Campeones con Cruz Azul reiteró que continúa trabajando para conseguirlo.

El escenario resulta todavía más llamativo porque el mediocampista renovó con los celestes hasta junio de 2029, aunque su contrato contempla condiciones pensadas precisamente para facilitar una eventual salida hacia Europa.

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¿Qué pasó con el interés del AS Mónaco?

Mónaco sigue apareciendo en el panorama. El club francés contactó previamente a Cruz Azul para conocer las condiciones de una posible transferencia, pero hasta ahora la operación no ha podido avanzar como esperaba el jugador.

Uno de los obstáculos sería la disponibilidad de plazas para futbolistas extracomunitarios en el conjunto del Principado. Por eso, pese al interés, todavía no existe una operación cerrada.

La nueva propuesta europea abre otra puerta y, sobre todo, coloca a Lira frente a una decisión poco habitual: Cruz Azul ya encontró quién pague una fortuna por él, pero el jugador parece dispuesto a rechazarla para perseguir su objetivo deportivo.

A sus 26 años y después de consolidarse como capitán celeste y seleccionado nacional, el siguiente paso de Erik Lira podría estar más cerca que nunca de Europa.