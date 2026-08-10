Después de no irse a Club América, nadie esperaba que Jaminton Campaz hiciera esto en Rosario Central

La posible llegada de Jaminton Campaz al Club América parecía haberlo colocado con un pie fuera de Rosario Central. Sin embargo, después de una semana marcada por su intención de salir y por su ausencia en dos entrenamientos, el colombiano volvió a aparecer e hizo algo inesperado.

Jaminton Campaz sonó para el América por una cifra alta. Sin embargo, el “Bichito” volvió a tener participación en el equipo. Ingresó cuando Rosario Central perdía 1-0 ante Aldosivi. El colombiano participó directamente en los dos goles de la remontada. Primero generó la jugada del empate y después marcó el 2-1 para darle la victoria al Canalla.

Jaminton Campaz y su relación con los aficionados de Rosario Central

La noche comenzó con una reacción negativa de los aficionados. Campaz fue recibido con silbidos cuando entró al campo en el segundo tiempo. Su situación había generado molestia después de que no se presentara a las prácticas presionando por una transferencia a las Águilas.

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Pero el partido cambió rápidamente para el colombiano. Campaz envió un centro que Nicolás Zalazar desvió y terminó en su propia portería. El tanto significó el empate de Rosario Central y abrió el camino para la remontada. Luego definió con el arco vacío para el 2-1 definitivo.

La reacción del Gigante de Arroyito también cambió. Los silbidos quedaron atrás y el público comenzó a reconocer al futbolista con aplausos y cánticos de “Bicho, Bicho”.

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Campaz todavía no cierra la puerta a una salida

Después del partido, el extremo habló sobre su situación y dejó abierta la posibilidad de marcharse. “Cuando llegue la oportunidad de salir, vamos a salir, la idea es salir bien”, explicó el futbolista que sonó para el equipo de Coapa.

Campaz también reconoció que habló con Ángel Di María durante estos días. El argentino y capitán del equipo rosarino respaldó públicamente al colombiano y aseguró que el plantel lo apoyaría tanto si decide quedarse como si llega a México.

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América todavía espera por el colombiano

La situación también tiene repercusiones para América. Las negociaciones con Rosario Central se enfriaron por diferencias económicas y prácticamente se cayó. Por ahora, Campaz continúa en Rosario Central y su actuación ante Aldosivi cambió el escenario justo cuando su posible llegada al América parece más complicada.

