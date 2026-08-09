¡DE ESCÁNDALO! América propina a Cruz Azul una de las mayores goleadas en la historia de la Liga Femenil MX

El Club América propinó esta tarde una de las mayores goleadas en la historia de la Liga Femenil MX al derrotar al Cruz Azul 10-0 en compromiso de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 disputado este sábado 8 de agosto en la cancha del Estadio Azteca.

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América propina histórica goleada a Cruz Azul de 10-0

Las Águilas se posicionan como líderes absolutas de la Liga Femenil MX tras su histórica victoria de este sábado sobre el Cruz Azul de 10-0, una goleada que se mete entre las tres máximas en la historia de la Liga Femenil MX.

Es precisamente el América el que tiene las tres máximas goleadas de la historia de la Liga Femenil MX, luego de haberle ganado también por marcador aplastante a Morelia 12-1 en calidad de visitante en el Clausura 2018.

Las Azulcremas repitieron la hazaña en el Apertura 2025 cuando le propinaron una aplastante derrota a Querétaro de 11-0 en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Ahora el cuadro Azulcrema ha vuelto a hacer historia con su decena de goles sobre el Cruz Azul en la edición femenil del Clásico Joven del Apertura 2026 con dobletes de Geyse, Priscila y Kimberly Rodríguez.

Máximas goleadas en la historia de la Liga Femenil MX

Morelia 1-12 América | Clausura 2018 América 11-0 Querétaro | Apertura 2025 América 10-0 Cruz Azul | Apertura 2026 Tigres 9-0 León | Apertura 2017 Rayadas 9-0 Mazatlán | Clausura 2023 Tigres 9-0 Santos | Clausura 2023 Mazatlán 0-9 Pachuca | Apertura 2025 Tigres 9-0 León | Apertura 2025 Chivas 10-2 Santos | Clausura 2024 Pachuca 10-2 Toluca | Clausura 2023

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