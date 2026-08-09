Flamengo ficha a ESTRELLA de la Selección Mexicana para disputar la Copa Libertadores

El Flamengo se prepara para disputar los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2026 ante el Cruzeiro y para ello ha echado mano de las figuras juveniles de su Academia, por lo que ha registrado a Diego Reyes, jugador mexicano que actualmente brilla en el Premundial Sub 20 de la Concacaf con la Selección Mexicana y que milita en las Fuerzas Básicas del Mengao.

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Flamengo registra a Diego Reyes para la Copa Libertadores 2026

El Flamengo ha registrado a Diego Reyes para que esté disponible para los compromisos de la Copa Libertadores 2026 en donde se encuentra instalado en la fase de Octavos de Final tras superar la ronda de grupos como primeros del sector A.

Reyes llegó al Mengao a principios de este año proveniente del América, equipo en el que se ha formado en las categorías inferiores y que lo prestó al futbol brasileño para que tomara experiencia internacional.

Diego Reyes con la Selección Mexicana en el Premundial Sub 20|Jafet Moz/Jafet Moz

Actualmente, el delantero de 18 años está disputando el premundial de la Concacaf Sub 20 con la Selección Mexicana en donde ha participado con minutos en todos los encuentros del certamen.

El Flamengo marcha segundo lugar de la Serie A del Brasileirao 2026 con 39 puntos y peleando por el título de campeón de Brasil contra el Palmeiras que ventaja el campeonato con 47 unidades.

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