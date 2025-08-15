América lo quería aunque costara 6 millones, pero en su equipo lo retuvieron nombrándolo capitán

Juan Manuel Sanabria es el jugador que tiene un valor en el mercado de 6 millones de euros (131.7 millones de pesos) y el que rechazó jugar para el América en el Apertura 2025 por una gran razón: su intención es regresar a Europa . Esta decisión fue bien recompensada por Atlético de San Luis que lo retuvo de recibir otra oferta dándole el gafete de capitán.

Sanabria es uno de los mejores futbolistas del conjunto potosino, pues a principios del Apertura 2025 la plataforma Sofascore le dio una calificación de 7.55, la más alta de la plantilla. Fue en este torneo que el entrenador Guillermo Abascal le dio la confianza de liderar el grupo y así dejar de un lado los rumores que colocaban a Juan Manuel fuera del club, pues además del América otro equipo de la Liga BBVA MX se interesó en él .

¿Cómo le ha ido al Atlético San Luis con Juan Manuel Sanabria como capitán?

Juan Manuel Sanabria fue asignado capitán para el Apertura 2025, torneo que inició con el pie derecho junto con Atlético de San Luis al ganarle por la mínima a León, aunque el uruguayo se recibió una tarjeta amarilla.

El ex de Atlético de Madrid y los potosinos no tuvieron una buena segunda jornada al perder ante Monterrey. Mismo resultado lo replicarían en la fecha 3 contra Chivas, duelo en el que Juan Manuel fue factor, pero en contra, ya que metió un autogol.

Sanabria y Atlético de San Luis siguen sin conocer la victoria, pues tras el parón por la Leagues Cup 2025 retomaron la Liga BBVA MX recibiendo a Cruz Azul, que les terminó por ganar por marcador de 2-1. Ahora, el lateral izquierdo buscará volver a la senda de la victoria junto al equipo en la jornada 5 cuando visiten al Puebla.