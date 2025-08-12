Su precio cayó de 30 millones a 2, en la Liga BBVA MX casi no brillaba y hoy es un héroe de Rayados

Jesús Manuel Corona se vistió de héroe en el partido que Rayados goleó 3-1 a León para acercarse a lo alto de la tabla general , pues contribuyó con uno de los goles, después de que casi no brillaba en la Liga BBVA MX. No obstante, el mexicano no vive su mejor momento, pues su precio cayó de 30 a 2 millones de euros (43.3 millones de pesos).

“Tecatito” fue el autor del primer gol en la jornada 4 del Apertura 2025, fundamental para que Monterrey recuperara la confianza y volviera a la senda del triunfo después de fracasar en la Leagues Cup 2025 al solo sumar 2 de los 9 puntos posibles. Rayados quiere a este crack que subió su precio como la espuma .

@jesustecatitoc Jesús Manuel Corona marcó un gol ante León, partido en el que se vistió en el héroe de Rayados

Corona no vivía su mejor momento después de que regresó a Rayados tras su paso por el futbol europeo, situación que ha generado molestia en la afición regia, pues llegó con bombo y platillos a la Liga BBVA MX, pero no ha sabido responder, aunque tuvo un buen rendimiento en el Mundial de Clubes 2025.

El resurgir de Jesús Manuel Corona, quien hoy es un héroe de Rayados

Jesús Manuel Corona tuvo una destacada participación en el Mundial de Clubes, pues en la justa internacional marcó un tanto en la goleada de Monterrey 4-0 sobre Urawa. Mientras que en los Octavos de Final se mandó un partidazo ante Borussia Dortmund al generar varias jugadas de peligro. Sin embargo, no supo definir, situación que llevó a los suyos a la eliminación.

“Tecatito” apenas suma un gol en el Apertura 2025 tras 4 jornadas disputadas bajo el mando del entrenador Domènec Torren, aunque no pudo contribuir a su equipo con anotaciones en la Leagues Cup 2025.

Estas son las estadísticas de Jesús Manuel Corona tras su regreso a Rayados

Jesús Manuel Corona registra 6 goles y 13 asistencias tras su regreso a Rayados. Estas estadísticas las acumula en 69 partidos disputados, según la plataforma BeSoccer. Además, suma 4 tarjetas amarillas y hasta el momento no ha logrado levantar un título con el equipo que lo debutó profesionalmente.