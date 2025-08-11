Llegó desde Argentina, algún día brilló en Rayados y hoy atiende un puesto de lotería sin que nadie lo reconozca

Richard Tavares es un ex futbolista uruguayo que jugó en México para varios equipos, entre ellos Rayados, club que años después aún lo recuerda con cariño. El defensa llegó muy joven a Argentina, donde inició su carrera y reside actualmente alejado totalmente del balón sin que nadie lo reconozca, pues atiende un puesto de lotería. Monterrey aventará la casa por la ventana en este fichaje de alto nivel.

Tavares decidió colgar los botines después de su brillante paso por Rayados a causa de una rotura del tendón de Aquiles cuando jugaba para los Tiburones Rojos del Veracruz. Después de ello decidió regresar a Argentina para comenzar una nueva vida, alejado totalmente de los reflectores del futbol.

Rayados Richard Tavares, quien ahora atiende un puesto de lotería, se quedó a la orilla de coronarse con Rayados en 1993

Richard inició su carrera como entrenador; sin embargo, no le llenó la profesión, por lo que decidió invertir su tiempo en otra cosa y optó por poner un puesto de lotería por las mañanas, mientras que por la tarde maneja una casa de repuestos de la marca de coches Volkswagen.

Esta es la historia de Richard Tavares, futbolista que un día brilló en Rayados

Richard Tavares nació en Salto, Uruguay, pero a la edad de los 14 años llegó a Concordia, Argentina, donde comenzaría su carrera como futbolista en Club Atlético All Boys en 1983, para después jugar para Racing, Chaco For Ever, Sportivo Italiano, Boca Juniors y Quilmes.

El defensa arribó en México en 1989 para jugar con Rayados de Monterrey, equipo con el que estuvo a punto de ganar un campeonato; sin embargo, el título se lo arrebató Atlante en la Temporada 1992-1993. No obstante, el uruguayo aún es recordado por la institución, prueba de ello la felicitación en su cumpleaños.

Posteriormente jugó para Puebla, Tamaulipas y Veracruz, su último equipo después de retirarse a los 36 años. Esta decisión la tomó tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla. Después de estar 5 meses fuera de las canchas regresó, pero en un entrenamiento se lesionó del tendón de Aquiles, situación que lo orilló a tomar la decisión definitiva de colgar los botines.