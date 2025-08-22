¡BOMBAZO! América recibe oferta de EUROPA por una de sus FIGURAS

Rumbo a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los mercados de fichajes alrededor del mundo se siguen moviendo. Ahora, hay un jugador del Club América en la mira de varios equipos de Europa por quien el conjunto de Coapa, ya habría rechazado una oferta.

Sebastián Cáceres es buscado por varios equipos

De acuerdo a diversos reportes, Sebastián Cáceres es buscado por el Ipswich Town, escuadra de Inglaterra que disputa la Championship, es decir, juega en la Segunda División. El conjunto de Reino Unido habría enviado una oferta formal al equipo azulcrema para hacerse de los servicios del zaguero uruguayo que tiene un valor aproximado a los 5 millones de euros.

Por otra parte, el Spartak de Moscú también ha entrado en la puja por el defensor central de 26 años de edad, no obstante, la oferta de la escuadra de Rusia habría sido rechazada en primera instancia a pesar de que continúan las negociaciones.

Jugando para el Club América, Sebastián Cáceres tiene un registro de 173 partidos jugados, mismos en los que como defensa ha podido colaborar con cuatro goles y dos asistencias. Entre su palmarés con el equipo de la Liga BBVA MX, el zaguero central cuenta con tres títulos de Liga, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

Por ahora, Cáceres tiene contrato con el Club América hasta el 30 de junio de 2027, sin embargo, el equipo azulcrema escucha ofertas por el defensor.

Para la Jornada 6 del Apertura 2025, el equipo dirigido por André Jardine visita al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, partido a disputarse el domingo 24 de agosto a las 19:05 horas, tiempo de la CDMX.

