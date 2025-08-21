¡BORRADO! ‘Chicharito’ es BAJA de Chivas con Gabriel Milito como DT

Javier Hernández sigue borrado en Chivas. A pesar de que en primera instancia el Club Deportivo Guadalajara dio a conocer que el ‘Chicharito’ se encuentra lesionado, el ‘Rebaño Sagrado’ no ha emitido actualizaciones sobre la evolución del delantero de 37 años de edad, quien no ha podido debutar en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX bajo el mando de Gabriel Milito.

“Durante el calentamiento del partido de la Jornada 2 ante León, Javier Hernández refirió molestias musculares en la pierna izquierda. Después de realizarle estudios de imagen, se confirmó una lesión en el sóleo izquierdo, por lo que su regreso a la competencia estará sujeto a evolución”, indicaba un comunicado del equipo rojiblanco el pasado 25 de julio y hasta ahora, no se ha dicho nada más del atacante.

Y es que para el duelo de la Jornada 6 en el que el conjunto de Guadalajara visita a los Xolos de Tijuana, ‘Chicharito’ tampoco fue considerado por el entrenador argentino. En la convocatoria, se dan a conocer novedades de otros jugadores pero no se menciona a Javier Hernández, quien tampoco vio actividad en la Leagues Cup 2025 luego de la polémica generada con sus videos en redes sociales.

Entre otras bajas que tiene Chivas para visitar la cancha del Estadio Caliente, José Castillo no va a estar disponible debido a que presentó una lesión muscular en la pantorrilla derecha durante el duelo entre Chivas y Bravos.

Por su parte, Alan Pulido tampoco fue considerado para el duelo de la Fecha 6 por molestias musculares, motivo por el que el delantero no hizo el viaje a Tijuana para cuidarse.

El partido de Chivas ante Xolos se va a disputar este viernes 22 de agosto en punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX. El ‘Rebaño Sagrado’ busca recomponer el camino luego de registrar un triunfo y tres derrotas en el inicio de la campaña.

Convocatoria de Chivas para visitar a Xolos

Raúl Rangel

Oscar Whalley

Alan Mozo

Bryan González

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

Miguel Gómez

Miguel Tapias

Luis Olivas

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Luis Romo

Rubén González

Erick Gutiérrez

Yael Padilla

Santiago Sandoval

Hugo Camberos

Cade Cowell

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Isaac Brizuela

Armando González

Teun Wilke

