CONFIRMADO: Martín Anselmi viajó a Argentina para trabajar con un club histórico

Martín Anselmi ha reaparecido con un equipo de futbol profesional. Luego de haber salido del banquillo del Porto desde hace más un mes, la escuadra de Portugal dio a conocer que por fin llegaron a un acuerdo con el estratega argentino sobre la rescision de su contrato.

“El FC Porto expresa su agradecimiento por el trabajo, la profesionalidad y el compromiso demostrados por Martín Anselmi, y le desea mucho éxito en su futuro profesional y personal”, se lee en el comunicado del conjunto de los ‘Dragones’.

El nuevo equipo de Martín Anselmi

Tras haber dejado la dirección técnica del equipo europeo, Martín Anselmi regresó a Argentina y ahora, fue invitado por el Club Atlético Excursionistas a dar una charla a los integrantes del conjunto de Bajo Belgrano.

“Martín Anselmi brindó una charla integral deportiva para jugadores, profes y coordinadores de fútbol infanto-juvenil del club. Además recorrió las instalaciones con el presidente Javier Méndez Cartier y se llevó un regalo para seguir ligado a nuestros colores”, expresó el club mediante redes sociales.

El Club Atlético Excursionistas participa en la Primera B Metropolitana y a en la Temporada 2025, el conjunto de Los Villeros se ubica en el lugar 13 de la clasificación con registro de tres triunfos, un juego igualado y cuatro partidos perdidos.

Al frente del Porto, Martín Anselmi vio 21 partidos desde el banquillo de cuadro de Portugal, encuentros en los que tuvo una marca de 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas. De momento, no existe interés de algún otro equipo de llevar al estratega argentino a sus filas para que ocupe el cargo de director técnico.

