América podría recuperar dos jugadores muy pronto; así avanzan en su rehabilitación

Han pasado algunas semanas desde que el Club América se volvió tendencia en redes sociales luego del terrible mercado de fichajes que ha firmado hasta ahora, mismo en donde la directiva no ha podido completar un plantel lo suficientemente fuerte para pelear por el título de la Liga BBVA MX.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de esta situación, en Coapa han recibido un par de noticias que alegraron el entorno previo al siguiente juego que disputarán, motivo por el cual es preciso hablar de los jugadores que regresarían muy pronto a las convocatorias del América para este torneo Apertura 2026.

¿Qué jugadores recuperaría América para el Apertura 2026?

Fue hace unas semanas cuando la cuenta oficial del Club América compartió un video en donde se observa a Luis Ángel Malagón entrenando (aunque no al parejo de sus compañeros), junto a un especialista, lo cual abre la posibilidad de que su retorno a las canchas este más pronto que nunca.

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Luego de confirmarse su lesión en el Tendón de Aquiles, distintos medios aseguraron que Luis Malagón regresaría a las canchas hasta inicios del próximo año. Sin embargo, si el guardameta del América mantiene la recuperación que ha tenido hasta ahora, no se descarta que esté listo para la parte media o el tramo final de la temporada regular.

Una situación similar ocurre con Víctor Dávila, pues fue en estas semanas cuando ha comenzado sus trabajos con balón con miras a volver mucho más pronto de lo planeado, por lo que todo haría indicar que el chileno estaría listo para la última parte del Apertura 2026.

¿Cuáles son los números de Luis Malagón y Víctor Dávila en América?

Luis Malagón fue fichado por el Club América en enero del 2023 proveniente del Necaxa, por lo que ya registra 146 partidos con la institución azulcrema. Víctor Dávila, por su parte, acumula 13 anotaciones en 60 partidos disputados desde su llegada hace un par de años.