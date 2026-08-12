América recibe excelentes noticias rumbo a su duelo ante San Luis; esto futbolista podrá jugar

El Club América ha sorprendido a propios y extraños en este inicio de temporada, pues pasó de ser una institución con muchas dudas debido a su mercado de fichajes a sumar, en estos momentos, cuatro triunfos y un empate en sus primeros cinco juegos considerando la Leagues Cup y el torneo Apertura 2026.

Colectivamente, al América no le alcanza

Esto deriva del nivel que varios de sus jugadores han mostrado en el campo, así como de la forma en cómo Guillermo Almada ha llegado a impactar al plantel azulcrema. Ahora, el América ha recibido excelentes noticias a días para el regreso de la temporada regular en México.

¿Qué noticias recibió América previo a su juego ante San Luis?

América disputará este jueves su último duelo de la primera ronda de la Leagues Cup frente al Austin, por lo que, una vez terminado este, concentrará sus armas en disputar la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en donde se medirá al Atlético de San Luis.

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Bajo este escenario, la directiva del Club América finalmente pudo concretar el registro del colombiano Óscar Perea, quien ya aparece como No Formado en México y con el Dorsal 22 en la página de la Liga BBVA MX, hecho que se suscitó hace unos días.

Con ello, Óscar Perea, quien ya se estrenó con la institución en la victoria sobre el Portland, finalmente podrá hacer su debut en la Liga BBVA MX si es que Guillermo Almada así lo desea, en un duelo a llevarse a cabo este domingo 16 de agosto en punto de las 17:00 horas.

¿Óscar Perea será titular en el América?

Si bien el sudamericano ya presentó sus principales armas en el terreno de juego frente al Timbers, lo más seguro es que Óscar sea suplente en el esquema de Guillermo Almada considerando que, ahora mismo, los titulares por los costados para el América son Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.