Guillermo Almada estalló en contra del arbitraje

La derrota de Santos 1-2 frente a León en la Comarca Lagunera, en el cierre de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX, no sólo dejo caras largas en el conjunto guerrero, el entrenador de Santos Guillermo Almada no se guardó nado y explotó en contra del arbitraje, luego de considerar que todas las jugadas polémicas se les marcan en contra y aseguró que existe una persecucción en contra de su equipo.

“La verdad es que me deja muy satisfecho la actuación del equipo, sobre todo el segundo tiempo, pero les voy a ser bien honesto porque así soy, y lo que siento y lo que sentimos es una persecución del VAR en contra de nosotros, tanto en este campeonato como en el anterior, no ha fallado ni el árbitro ni el VAR en jugadas dudosas a favor de nosotras, cuando hay jugadas muy claras pues si, pero cuando son dudosas luego luego se las dan al rival; luego luego se pitan a favor del rival”, aseguró Almada.

El estrataga uruguayo no ocultó su molestia durante la rueda de prensa y fue tajante con el accionar de los árbitros y sobre todo con el criterio que tienen en las jugadas polémicas.

“Si los árbitros no jugaron al fútbol, no van a entender que no se puede cortar el brazo a tan corta distancia, pero si cobra esa tendrás que cobrar las demás, todas las jugadas dudosas nunca nos tocan a nosotros, siempre está involucrada la polémica, eso es lo que siento, y lo que siento en este momento, porque si nos ganan porque son mejores, no pasa nada.

“León no tiene nada que ver porque pues fue mejor equipo, acá hay mucha gente que invierte dinero, tiempo, trabajo y después entiendo que un día se pueden equivocar: una favor y una en contra, pero en siempre es contra nuestra, permanentemente. No lo entiendo, no sólo ha sido en este campeonato sino también en el anterior, por eso les digo que nunca me había ocurrido lo que está pasando en este momento, me gusta ser honesto”, agregó.

Santos se ubica en la tercera posición de la Tabla General de la Liga BBVA MX con 21 puntos, producto de 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El siguiente partido del equipo dirigido por Guillermo Almada es contra Chivas, en Guadalajara.