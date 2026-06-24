América y River Plate se pelean el fichaje de una figura del futbol español

El mercado de fichajes se ha vuelto uno de los momentos más esperados para la afición del Club América, la cual espera que la directiva concrete refuerzos de lujo para volver a la cima dentro de la Liga BBVA MX después de un par de torneos en donde han dejado mucho qué desear.

Colectivamente, al América no le alcanza

Ante esta panorámica, distintos medios han confirmado que América estaría buscando un fichaje que el River Plate de Argentina también quiere, por lo que se dice que existe una especie de disputa entre ambas escuadras en la búsqueda de fichar a este elemento colombiano.

Nelson Deossa, ¿en el radar de América y River Plate?

El mediocampista colombiano tuvo su auge más importante en Rayados de Monterrey, institución en donde destacó hace un año y que lo orilló a llegar a Europa con el Real Betis, escuadra que pagó una fuerte suma de dinero por él considerando sus virtudes en el campo.

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Sin embargo, entre bajas de juego importantes, su poca regularidad y los problemas extracancha que ha tenido en estos meses, la realidad es que el jugador colombiano dejó de ser importante en el esquema del conjunto bético, el cual no tendría problemas en deshacerse de él.

Ante ello, informes compartidos por César Luis Merlo sostienen que tanto el Club América como el River Plate de Argentina estarían siguiendo de cerca la actualidad de Nelson Deossa, esto a fin de buscar su fichaje luego del turbio paso que tuvo por España de cara a la siguiente temporada.

¿Cuánto vale Nelson Deossa y quién lleva mano sobre su fichaje?

Según indica el portal América Monumental, la ficha de Nelson Deossa tiene un valor superior a los 10 millones de dólares, cantidad que haría que, ahora mismo, sea el River Plate el equipo que aventaja en las negociaciones para convertirlo en su refuerzo estrella para la próxima campaña en Argentina.