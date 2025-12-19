Mientras Rayados de Monterrey lo extraña, esto opinan en España de Nelson Deossa

Así como se habla de las posibles bajas y fichajes de Rayados para el Clausura 2026 , también es una realidad que en el mediocampo el Monterrey extraña el gran nivel de Nelson Deossa, un jugador que tuvo un paso breve por los regios pero que dejó huella. Hoy en día está en el Real Betis y en España tienen diferentes opiniones acerca del colombiano de 25 años.

Mientras que ya hay fecha para el Clásico Regio entre Rayados y Tigres de la UANL , en España están mirando atentamente cómo crece (o no) el rendimiento de Deossa en los entrenamientos. Sin tanto rodaje, algunos fanáticos se encuentran ilusionados igualmente porque conocen su potencial. Otros, en cambio, esperaban más de él.

Nelson Deossa en Rayados de CF Monterrey.|Adrian Macias/Adrian Macias

“Puede ser una cosa muy bestia Nelson Deossa cuando se termine de adaptar del todo al ritmo del futbol europeo”, comenzó diciendo una cuenta partidaria del Betis en X (ex Twitter). Además, agregó: “(tiene) esos cambios de ritmo, ese golpe de fuera del área, cómo se mueve por todos los lados del campo, es un todocampista y aún no hemos visto nada”.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Nelson Deossa en el Real Betis de España

Tras haber sido comprado por casi 12 millones de euros (según datos de Transfermarkt), los números de Nelson Deossa en el Real Betis de España son los siguientes:

Partidos jugados: 13

Encuentros disputados como titular: 7

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: 4 amarillas y 0 rojas

Nelson Deossa en el Betis|@nelsondeossasuarez06

Las estadísticas de Nelson Deossa en Rayados de Monterrey

De acuerdo a los números del sitio BeSoccer, especializado en datos de jugadores, las estadísticas de Nelson Deossa en el tiempo que estuvo en los Rayados de Monterrey fueron las siguientes:

Partidos jugados: 29

Encuentros disputados como titular: 22

Goles convertidos: 7

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: 4 amarillas y 0 rojas

Títulos que ha ganado: 0

Más allá de estos números, Nelson Deossa ha ganado 3 títulos en el futbol mexicano con Pachuca, precisamente de carácter internacional como lo fueron la Concachampions 2024, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger (todas dentro de la Copa Intercontinental). Luego de eso pasó a Rayados y, más tarde, al Betis de España.

