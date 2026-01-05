¿A quién dará de baja el América para registrar a Dourado?

El América ha alcanzado un acuerdo de palabra con el Atlético de San Luis para fichar al mediocampista brasileño, Rodrigo Dourado, quien ha estado en la órbita de las águilas desde hace, por lo menos, un par de torneos.

Te puede interesar: Igor Lichnovsky se niega a dejar América y ahora el club tiene un problema porque ya fichó a Dourado

La realidad, no obstante, es que, incluso si anuncian al futbolista en cuestión, los de Coapa deben liberar plazas de 'no formado en México' para poder registrarlo ante la Liga BBVA MX de cara al Clausura 2026.

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

Los jugadores que no serán tenidos en cuenta en América

El cuerpo técnico liderado por André Jardine ya tiene identificados a los elementos con los que no cuenta para el torneo que está por arrancar y/o a jugadores a los que pretenden encontrarles acomodo en algún otro equipo, ya sea modo de préstamo o transferencia definitiva.

Igor Lichnovsky es el primer extranjero del que pretenden deshacerse antes de la Jornada 1. Debido a múltiples lesiones, el defensor chileno se ha perdido gran parte de los últimos dos torneos y, cuando ha estado en el terreno de juego, su rendimiento ha sido bajo en comparación con lo mostrado a su llegada al conjunto azulcrema.

Otro jugador que difícilmente tomará protagonismo en el certamen entrante es Víctor Dávila. Pese a que ha vivido algunos momentos lúcidos con la camiseta amarilla, el también andino ha estado lejos de reflejar su amplia experiencia en el futbol mexicano cuando los escenarios han sido de mayor exigencia.

¿Continuará Aguirre en las Águilas?

El neerlandés Javairo Dilrosun no entra en los planes de la directiva, que presiden Santiago Baños y Héctor González Iñárritu, por lo que en las próximas horas podría darse a conocer su nuevo destino. El volante pasó el Apertura 2025 entrenando con las categorías inferiores del club.

Tampoco se descarta que el delantero uruguayo, Rodrigo Aguirre, abandone las filas de la institución emplumada, aunque éste sí está considerado por el entrenador brasileño y sólo una buena oferta derivaría en el fin de su ciclo.

Te puede interesar: Dejó al Club América por 14 millones y hoy tiene tantos goles como partidos jugados en el extranjero