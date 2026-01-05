Igor Lichnovsky se niega a dejar América y ahora el club tiene un problema porque ya fichó a Dourado

El Club América hizo oficial la llegada de Rodrigo Dourado , pero no todo sobre esta situación ha sido positivo para los de Coapa, puesto que deben deshacerse de alguno de sus jugadores que ocupan cupo de No Formados en México (NFM, extranjeros). En ese sentido, Igor Lichnovsky sería el futbolista que quieren descartar las Águilas, pero no es fácil.

Resulta que América tendría 6 bajas para el Clausura 2026 y la directiva apunta a que uno de ellos sea Lichnovsky, ya que no sería considerado por André Jardine y porque el chileno ocupa cupo de extranjero que necesitan liberar tras el arribo de Dourado, el mediocentro defensivo que llega desde Atlético San Luis para disputar el próximo torneo con los azulcremas.

América tiene una solución “cruel” para Igor Lichnovsky

A falta de una semana para el comienzo del futbol en México, América sacaría de su lista de inscritos a Igor Lichnovsky, para liberar un cupo de NFM y dejarle lugar a Rodrigo Dourado. Para muchos se trata de un golpe bajo para el chileno que supo ser parte de la plantilla que logró los títulos recientes con los de Coapa.

De este modo, en caso de que el nacido en Chile no consiga nuevo equipo, se quedaría sin jugar en el Clausura 2026, ya que las Águilas no podrían utilizarlo al quitarlo de la lista de inscritos. En cierto punto, se puede ver como una medida de presión de la directiva para el futbolista de 31 años que se desempeña como defensa central. De este modo, debería irse sí o sí.

Los números de Igor Lichnovsky en el Club América

Según las estadísticas que ha dado BeSoccer, sitio especializado en las estadísticas de los jugadores, los números de Igor Lichnovsky en el Club América son los siguientes: