Igor Lichnovsky se niega a dejar América y ahora el club tiene un problema porque ya fichó a Dourado
El defensa chileno ya no es querido en las Águilas de Coapa y menos tras el último fichaje del equipo
El Club América hizo oficial la llegada de Rodrigo Dourado , pero no todo sobre esta situación ha sido positivo para los de Coapa, puesto que deben deshacerse de alguno de sus jugadores que ocupan cupo de No Formados en México (NFM, extranjeros). En ese sentido, Igor Lichnovsky sería el futbolista que quieren descartar las Águilas, pero no es fácil.
Resulta que América tendría 6 bajas para el Clausura 2026 y la directiva apunta a que uno de ellos sea Lichnovsky, ya que no sería considerado por André Jardine y porque el chileno ocupa cupo de extranjero que necesitan liberar tras el arribo de Dourado, el mediocentro defensivo que llega desde Atlético San Luis para disputar el próximo torneo con los azulcremas.
América tiene una solución “cruel” para Igor Lichnovsky
A falta de una semana para el comienzo del futbol en México, América sacaría de su lista de inscritos a Igor Lichnovsky, para liberar un cupo de NFM y dejarle lugar a Rodrigo Dourado. Para muchos se trata de un golpe bajo para el chileno que supo ser parte de la plantilla que logró los títulos recientes con los de Coapa.
TE PUEDE INTERESAR:
- Uno de estos cuatro delanteros podría ser el 9 de Pumas para el Clausura 2026; son el deseo de Efraín Juárez
- Cruz Azul dejaría ir a esta joya de 46 millones con tal de darle su lugar a Miguel Borja
- LIMPIA: estas son las 6 bajas que el América no podría evitar para el Clausura 2026
De este modo, en caso de que el nacido en Chile no consiga nuevo equipo, se quedaría sin jugar en el Clausura 2026, ya que las Águilas no podrían utilizarlo al quitarlo de la lista de inscritos. En cierto punto, se puede ver como una medida de presión de la directiva para el futbolista de 31 años que se desempeña como defensa central. De este modo, debería irse sí o sí.
Los números de Igor Lichnovsky en el Club América
Según las estadísticas que ha dado BeSoccer, sitio especializado en las estadísticas de los jugadores, los números de Igor Lichnovsky en el Club América son los siguientes:
- Partidos jugados: 56
- Encuentros disputados como titular: 51
- Goles marcados: 3
- Asistencias aportadas: 2
- Tarjetas recibidas: 19 amarillas y 2 rojas
- Títulos conseguidos: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024; Campeón de Campeones 2024 y Supercopa de la Liga MX 2024).