Dejó al Club América por 14 millones y hoy tiene tantos goles como partidos jugados en el extranjero

Así como el Club América hizo oficial la llegada de Rodrigo Dourado como el primer fichaje para el Clausura 2026 , en otros mercados de fichajes se han ido grandes jugadores por cifras de dinero altísimas. Por ejemplo, hay un futbolista que se marchó de Coapa tras el Clausura 2024 por casi 14 millones de euros y ahora tiene tantos goles como partidos jugados.

En la actualidad se habla de que América tendrá 6 bajas para el Clausura 2026 , pero ninguna de ellas le generará el dinero que le dio la transferencia de Julián Quiñones en julio de 2024. Es que las Águilas vendieron al colombiano naturalizado mexicano en 13.8 millones de euros, según los datos de Transfermarkt. El Al-Qadsiah de Arabia Saudita lo pagó esa fortuna.

Julián Quiñones: Una gran inversión para la liga saudí

Al-Qadsiah fichó al mexicano de 28 años y rápidamente se transformó en un futbolista importante para su equipo. De hecho, en sus últimos 11 partidos ha marcado 11 goles y ha aportado una asistencia, dejando en claro su importancia en la ofensiva del equipo árabe. Es evidente que la inversión de casi 14 millones de euros ha sido muy beneficiosa para su equipo actual.

Contando el tiempo que lleva en territorio saudí, Quiñones tiene 46 partidos jugados (todos como titular) y ha marcado 37 goles, mientras que ha aportado 9 asistencias y ha recibido una expulsión.

El América tuvo una buena ganancia con Julián Quiñones

Con pasado en Tigres de la UANL y Atlas de Guadalajara, Quiñones fue vendido de este último al Club América por 9.17 millones de euros. Apenas un año después el Al-Qadsiah lo compró en 13.8 md€. Es decir, las Águilas ganaron 4.63 millones de la moneda europea.

Los números de Julián Quiñones en el Club América

De acuerdo a las estadísticas informadas por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Julián Quiñones en el Club América son los siguientes: