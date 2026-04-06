El calendario que viene para el América en las próximas semanas

A pesar de que no fue capaz de derrotar al último lugar de la tabla, Santos Laguna, en el partido que disputaron por la Jornada 13 del Clausura 2026, el América llegó a 18 puntos y escaló de la octava a la sexta posición de la tabla general. A partir de ahí, busca afianzarse en la zona de liguilla y, para lograrlo, las próximas dos semanas serán fundamentales.

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El grado de complejidad de los adversarios, sumado a la escasa cantidad de días de descanso que tendrá entre un compromiso y otro vuelven del siguiente tramo del semestre uno de alta exigencia para una escuadra que, en los días más recientes, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por una marcada irregularidad en sus resultados y formas.

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Nashville y Cruz Azul, pruebas de fuego para las Águilas

En las primeras horas del domingo 5 de abril, el grupo que comanda André Jardine se trasladó directamente de Torreón a Tennessee para empezar a preparar el juego de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Nashville de la MLS. Éste se llevará a cabo el martes 7 de abril y significará el primero De la ajetreada, seguidilla de compromisos.

De vuelta en la Ciudad de México, las águilas fijarán su mente en el cotejo correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato doméstico, mismo que marcará su regreso al estadio Banorte, frente al Cruz Azul. El denominado 'Clásico Joven' tendrá lugar el sábado 11 de abril.

El martes 14, en el mismo inmueble, cerrarán la llave ante el Nashville, con la esperanza de acceder a las semifinales del certamen que, al interior de Coapa, entienden prioritario en el semestre que corre.

Toluca, el plato fuerte...

El sábado 18, se presentarán nuevamente en casa, ahora frente al Toluca, vigente bicampeón del futbol mexicano bajo las órdenes de Antonio Mohamed, comúnmente percibido como el 'coco' de Jardine, por haber cortado la racha de tres finales ganadas por los emplumados de manera consecutiva e iniciado una hegemonía propia en la Liga BBVA MX.

El 21 de abril, el América visitará a León y, el 25, concluirá le pondrá cierre a la fase regular ante el Atlas, en Santa Úrsula.

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