Se fue del América en busca de una mejor vida, pero ahora la pasa fatal con su nuevo equipo en Europa

Nadie se esperaba que la estadía de Allan Saint-Maximin en el Club América durara solo un torneo. El extremo francés llegó como estrella para afrontar el Apertura 2025 y, de la noche a la mañana, abandonó el Nido de Coapa para regresar a Europa y jugar en su país natal. Sin embargo, su presente en el RC Lens de Francia está lejos de ser el mejor de su carrera.

Han pasado dos meses desde que Saint-Maximin regresó a la Ligue 1 y, si bien es cierto que en sus primeros partidos dejó destellos de calidad, nunca pudo ganarse la titularidad. Jugó un total de siete encuentros tras haber dejado el América y apenas pudo anotar un solo gol y repartir dos asistencias. Además, solamente fue titular en el juego contra Mónaco que Lens terminó perdiendo.

Allan Saint-Maximin|Crédito: Instagram @st_maximin

El ex Newcastle jugó un total de 240 minutos tras regresar a Francia y no entra en la consideración de su entrenador Pierre Sage. Cabe recordar que Saint-Maximin dejó México en busca de una mejor vida para su familia, pero en cuanto a lo futbolístico ha quedado en segundo plano. Hoy está lejos de su mejor nivel y su futuro es incierto a pocos meses de que finalice su contrato.

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El contrato de Allan Saint-Maximin en Francia

Tras dejar América de forma inesperada, Saint-Maximin firmó un contrato a corto plazo con el Lens. Su vínculo expira el próximo 30 de junio, por lo que podría ser agente libre luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jean-Louis Leca, director deportivo del conjunto francés, aseguró que el futbolista aceptó un contrato de corta duración, ya que su prioridad era el bienestar de su familia dejando lo económico en un segundo plano.

|Crédito: MEXSPORT

La precoz salida de Saint-Maximin del América

La salida de Saint-Maximin del América fue precipitada. Según palabras del propio jugador, decidió abandonar la Ciudad de México por episodios de racismo en contra de sus hijos. A pesar de tener contrato vigente con la institución azulcrema, decidió rescindir de forma inmediata y partir hacia Francia.

En aquel entonces, Leca reveló que la operación para contratar a Saint-Maximin se cocinó a las 04:00 horas y fue realmente rápida. “Llegamos a un acuerdo en una charla que duró quizás 10 segundos”, era lo que confesaba el directivo del Lens.

Lo cierto es que las Águilas habían invertido una cantidad estrepitosa de dinero en su fichaje. Fueron 12 millones de dólares los que el América pagó por su ficha en 2025, además de haberle ofrecido uno de los salarios más elevados de la Liga BBVA MX.

