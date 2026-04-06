La razón por la que Pumas podría destacar en el Clausura 2026

Pumas ha mejorado de gran manera este torneo con Efraín Juárez al frente del banquillo auriazul. Los felinos podrían verse beneficiados en la fase final del certamen, esto debido a que serán de los equipos que tengan menos jugadores convocados.

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Los equipos que más sufrirán bajas son Chivas, Cruz Azul y Toluca, que ocupan los primeros lugares de la tabla de la Liga BBVA MX. En el caso de Pumas, se encuentra convocado Guillermo Martínez, aunque el delantero no es una pieza clave para Javier Aguirre en el combinado nacional.

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Sancho ve por buen camino a Pumas

Pumas ha mostrado otra cara este torneo y el proyecto de Antonio Sancho empieza a tomar forma.

“Tuvo el castigo de Federación. Yo creo que hablar más de eso ya está. Desde que yo llegué, yo dije que hablé con él en ese sentido... y creo que ahí sí habría que ver y decir que, bueno, Efra, creo que este torneo ha estado más tranquilo, que el equipo ha tenido menos amarillas, menos rojas”, dijo el directivo felino sobre Efraín Juárez.

Todos detrás de Efraín

Por otro lado, se refirió a lo que ha significado tener al DT auriazul al frente del plantel este semestre.

“Yo dije desde el principio que Efra era mi técnico en este proyecto y sigue siendo. Son chismes o rumores o cosas que se especulan y sacan, y bueno, es parte del fútbol... Estamos contentos con el equipo, con la evolución que ha tenido, y seguimos en lo mismo”, sentenció.

Pumas viene de un empate ante Chivas en Guadalajara. Los últimos duelos han demostrado que pueden competirle a los clubes grandes y ser protagonistas en el torneo Clausura 2026.

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