América tiene un brasileño con más goles que Pantera Zúñiga y Henry Martin, pero André Jardine no lo toma en cuenta

Si algo necesita el Club América en esta recta final del Clausura 2026 son goles ya que su lugar en la Liguilla no está seguro y su mayor goleador es Brian Rodríguez con cinco tantos; sin embargo, en las categorías inferiores hay un brasileño que ha marcado los mismos goles que el uruguayo, pero André Jardine ni siquiera lo ha volteado a ver.

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Ícaro Conceicao, el brasileño goleador que André Jardine ignora

El Club América Sub 21 es líder del torneo Clausura 2026 de su categoría y parte de ese éxito ha sido gracias al brasileño Ícaro Conceicao que ha convertido cinco goles, pero a quien André Jardine no le ha dado la oportunidad de probarse con el primer equipo.

Ícaro llegó al equipo en el verano del 2025 para formar parte de las Fuerzas Básica y de a poco ha respondido con goles convirtiendo cinco tantos en 15 partidos del Clausura 2026.

A sus 18 años, Conceicao ha marcado los mismos goles que Brian Rodríguez en el primer equipo e incluso ha tenido mejor rendimiento que Alejandro Zendejas y Henry Martín, pero su juventud ha provocado que Jardine aun no confíe en él para darle una oportunidad en la Liga BBVA MX.

El caso de Ícaro Conceicao no es el único en la categoría Sub 21 de la Liga BBVA MX, ya que su compatriota William Gabriel Barboza pelea por el liderato de goleo de la categoría con nueve anotaciones como jugador del Toluca que tendrá que crecer algunos años.

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