HORA EXACTA para ver el América vs Atlético San Luis, por la Jornada 4 del Apertura 2026

La pausa terminó y América vuelve a concentrarse en la Liga BBVA MX. Las Águilas reciben este domingo 16 de agosto al Atlético de San Luis por la Jornada 4 del Apertura 2026, en un partido que representa el regreso del equipo de Guillermo Almada al torneo local después de su participación en la primera fase de Leagues Cup.

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El conjunto azulcrema llega con buenas sensaciones. Antes del parón había conseguido mantenerse invicto durante las primeras tres jornadas, con un empate 1-1 frente a Atlante y victorias sobre Querétaro y Santos Laguna. Ese arranque le permitió instalarse en la parte alta de la clasificación antes de cambiar temporalmente el chip para disputar el torneo internacional.

Ahora tendrá enfrente a un rival que guarda un recuerdo bastante reciente y nada agradable para el americanismo.

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Atlético de San Luis ya sabe lo que es sorprender al América

La última visita de los potosinos para enfrentar a las Águilas terminó con una de las sorpresas del Clausura 2026. Atlético de San Luis derrotó 2-0 al América, con anotaciones de Juan Manuel Sanabria y João Pedro, aprovechando además que los azulcremas jugaron gran parte del encuentro con diez hombres por la expulsión de Ramón Juárez.

San Luis vuelve ahora a la capital después de una Leagues Cup complicada. El conjunto potosino quedó eliminado durante la Fase Uno y sufrió especialmente en la derrota 4-1 contra Nashville SC, por lo que el regreso a la Liga MX representa una oportunidad inmediata para cambiar el rumbo.

Para América, en cambio, el desafío será recuperar rápidamente el ritmo del campeonato mexicano y defender su condición de invicto. El calendario tampoco concede demasiado margen: después de este encuentro visitará a FC Juárez el viernes 21 de agosto.

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¿A qué hora juega América vs Atlético de San Luis?

El América vs Atlético de San Luis se disputará este domingo 16 de agosto de 2026 a las 5:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Las Águilas parten con la misión de prolongar su buen arranque, pero San Luis llega a una cancha en la que ya dio el golpe apenas unos meses atrás.